الحكيم يتصل بنظيره التركي ويؤكد: العمل الإجرامي لن يؤثر في طبيعة العلاقات

2019/07/17 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الأربعاء، اتصالاً بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، فيما أكد أن العمل الإجرامي لن يؤثر في طبيعة العلاقات بين بغداد وأنقرة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الحكيم أجرى اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجيّة تركيا مولود جاويش أوغلو، فيما قدّم تعازيه بمقتل الدبلوماسيّ التركيّ في محافظة أربيل".وشدَّد الحكيم خلال الاتصال، على أنّ "وزارة الخارجيّة تُنسّق مع السلطات العراقـيّة المعنيّة بالتحقيق في الحادث؛ لغرض الوُقوف على أسبابه، ومعرفة مُلابَساته"، مؤكداً أنّ "هذا العمل الإجراميّ لن يُؤثر في حجم، وطبيعة العلاقات بين بغداد وأنقرة، وإنـَّما يزيد الجانبين إصراراً على تدعيمها أكثر خدمة لتطلعات الشعبين الصديقين".

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