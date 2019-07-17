النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم : وجود مساعِ حثيثة لتنظيم معسكرات تدريبية للمنتخب الوطني في روسيا وايطاليا

2019/07/17 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – SPORT NOW استقبل السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الاربعاء 17- تموز 2019 ، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السيد عبد الخالق مسعود والوفد المرافق له .وأكد سيادته على أهمية النهوض بواقع الرياضة في العراق الذي يحتاج بدوره الى تظافر ودعم جميع الجهات دون

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