ايقاف حركة السير بين كركوك وأربيل

2019/07/17 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن مصدر امني عن ايقاف حركة السير من اربيل الى كركوك، من دون معرفة الاسباب.

وجاء ايقاف حركة السير بالتزامن مع حادث اطلاق النار في اربيل اسفر عن مقتل واصابة ثلاثة اشخاص من القنصلية التركية.

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