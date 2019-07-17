حكومة كردستان بياناً بشأن مقتل الدبلوماسي التركي في اربيل

2019/07/17 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ أربيل

أصدرت

حكومة إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن مقتل دبلوماسي تركي في اربيل ،

فيما أكدت اجراء تحقيقات جديّة، لاعتقال المهاجمين.

ودانت

حكومة الإقليم، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “العمل

الإجرامي الذي حدث ظهر اليوم في أحد مطاعم أربيل، وأسفر عن فقدان موظف في القنصلية

التركية وأحد المواطنين حياتهما وإصابة موظف آخر”.

وتقدمت

حكومة اقليم كردستان، بـ”التعازي لذوي الضحايا، ومشاطرهم الأحزان”،

مشيرة إلى أنه “نطمئن الجميع بأن الجهات المختصة في إقليم كردستان تجري

التحقيقات والمتابعة الجدية من أجل اعتقال المنفذين وفرض العقوبات القانونية بحقهم،

ولن يُسمح بأي شكل من الأشكال بزعزعة أمن الإقليم واستقراره”.

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