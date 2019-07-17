2019/07/17 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس افتتح مركز التنسيق المشترك للتعاون الامني، اليوم الاربعاء، بين بعثة الاتحاد الاوروبي الاستشارية للعراق ووزارة الداخلية لدعم القطاع الامني العراقي.وقال بيان للداخلية، تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “برعاية وحضور وزير الداخلية الدكتور ياسين الياسري، تم افتتاح مركز التنسيق المشترك للتعاون الامني بين بعثة الاتحاد الاوربي الاستشارية للعراق ووزارة الداخلية لدعم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح مركز التنسيق المشترك للتعاون الامني بين وزارة الداخلية وبعثة الاتحاد الاوروبي وكالة خطوة برس.

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