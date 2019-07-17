2019/07/17 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل / خطوة برس ادانت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، مقتل موظف القنصلية التركية ومواطنيين في اربيل ، فيما بينت انها تجري تحقيقات لاعتقال المنفذين.وقالت الحكومة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “ندين بشدة العمل الإجرامي الذي حدث ظهر اليوم في أحد مطاعم أربيل، وأسفر عن فقدان موظف في القنصلية التركية وأحد المواطنين حياتهما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة كردستان تدين مقتل موظف القنصلية التركية وكالة خطوة برس.

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