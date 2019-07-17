الداخلية: تسجيل 15 ألف مخالفة مرورية في بغداد خلال اسبوعين فقط

2019/07/17 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشف المتحدث بإسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الأربعاء، عن الموقف الأسبوعي لمديرية المرور العامة للفترة من 1 تموز ولغاية 14 منه، مبيناً تسجيل 15 ألف مخالفة مرورية في بغداد خلال 15 يوما فقط.وذكر معن، في بيـان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إن “إجازات السوق الصادرة للفترة من […]

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