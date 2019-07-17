6 الاف.. عدد الحجاج العراقيين الذين وصلوا الديار المقدسة

2019/07/17 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيأة الحج والعمرة، اليوم الاربعاء، إزدياد عدد الحجاج الموفدين للديار المقدسة الى 6011 حاجا.

وفصلت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “من هؤلاء الحجاج “4192 بالمدينة المنورة و 1819 حاجا في مكة المكرمة”.

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