ياسر قاسم يوافق على عرض أوريبرو السويدي

2019/07/17 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل لاعب المنتخب العراقي السابق ياسر قاسم إلى اتفاق شبه نهائي مع نادي أوريبرو السويدي لتمثيل الفريق في الموسم المقبل، قادما من فريق نورثهامبتون تاون الإنجليزي.

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