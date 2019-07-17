الياسري ينفي وجود تلكؤ في ٢٤٠ مشروعاً

2019/07/17 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري،اليوم الاربعاء، وجود مشاريع متلكئة او متوقفة في المحافظة ضمن رده على تقرير لهيئة النزاهة.

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