خطة السلام الأميركية الحلقة الأخيرة لمصيدة النخب الفلسطينية

2019/07/17 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحول النضال الفلسطيني المستمر منذ قرن من الدعوة إلى تحرير الأرض إلى صراع لتمكين رجال الأعمال الفلسطينيين والشرطة، وفق مقال للكاتب جوزيف

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