نبرة التقرب الأوروبي من إيران.. هل تمهد لحل وشيك بشأن الاتفاق النووي؟

2019/07/17 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجمع خبراء ومسؤولون إيرانيون على أن نفي الجانب الأوروبي خرق طهران الاتفاق النووي مؤشر علی حصافة الدبلوماسية الإيرانية.وقالت مسؤولة السياسة الخارجية

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