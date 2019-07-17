2019/07/17 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… كشف قائممقام قضاء الخالدية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، الاربعاء، الشخصية الامنية التي تدير قيادة عمليات الانبار بدلا عن الفلاحي الذي يخضع للتحقيق من الجهات المعنية.وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “الشخصية الامنية التي تدير قيادة عمليات الانبار حاليا هي اللواء الركن موسى الاسدي لحين اعلان نتائج التحقيق مع قائد العمليات السابق اللواء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف اللواء الركن موسى الاسدي بمهام قيادة عمليات الانبار بدلا عن الفلاحي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف اللواء الركن موسى الاسدي بمهام قيادة عمليات الانبار بدلا عن الفلاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).