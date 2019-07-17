بارزاني يهاتف وزير الخارجية التركي بشأن حادثة القنصلية في أربيل

2019/07/17 | 19:28

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بغداد اليوم- كردستان

اجرى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية التركي ب...





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