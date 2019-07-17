نائب رئيس البرلمان : مساع حثيثـة لاقامة معسكرات تدريبيـة للمنتخب الوطني في روسيا وايطاليا استعدادا للبطولات المقبلة

2019/07/17 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي عن وجود مساعِ حثيثة لعقد تفاهمات بين العراق وكل من دولتي روسيا وايطاليا ، لتنظيم معسكرات تدريبية للمنتخب الوطني العراقي استعدادا للبطولات الرياضية المقبلة .واكد الكعبي خلال لقائه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود ، على أهمية النهوض بواقع الرياضة في العراق الذي يحتاج […]

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