الجنيه السوداني يسجل صعودًا أمام الدولار والسبب

2019/07/17 | 19:29

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تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني، في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، اليوم الأربعاء، عقب التوقيع على مسودة اتفاق سياسي بين المجلس

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