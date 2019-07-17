السهيل يوجه الجامعات بتطبيق قرار فصل الدراستين الصباحية عن المسائية

2019/07/17 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الأربعاء، الجامعات بتطبيق قرار فصل الدراسة الصباحية عن المسائية.

وقالت مكتب السهيل في بيان تلقته

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