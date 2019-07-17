العراق والكويت يتفقان على تأهيل منفذ سفوان الدولي وتنشيط التجارة بينهما

2019/07/17 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال الوزير العراقي العاني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الكويتي الروضان: إن العراق والكويت متفقان على مستوى عال من تنسيق المواقف وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، ووجهة نظرنا واضحة في كثير من المجالات خاصة في المحافل العربية والدولية.

وأردف العاني: كانت لدينا اجتماعات مسبقة مع الجانب الكويتي، ووقعنا اتفاقا مشتركا في شباط الماضي يصب في زيادة التعاون في مختلف الصعد.

وأضاف أن تواجدنا في منفذ سفوان هو لغرض الاطلاع بشكل ميداني على المنفذ، وان يكون بصورة مختلفة عما هو عليه في الوقت الحاضر، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري في ظل رغبة مشتركة واصرار على تجاوز كل العقبات.

ووصف الوزير الكويتي الروضان الاجتماع بالتاريخي وانه أول وفد كويتي يزور البصرة لمد يد التعاون مع جمهورية العراق.



وقال أن التبادل الاقتصادي هو أساس موضوعنا، مؤكدا أهمية دور العراق كدولة شقيقة نحتاج تعزيز التعاون التجاري معها لتعزيز اقتصاد البلدين.

انتهى .



ا.ع

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