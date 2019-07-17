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اسئلة كفيلة للاطاحة بأي وزير


اسئلة كفيلة للاطاحة بأي وزير
2019/07/17 | 19:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كتب / جزائر السهلاني…

بالتأكيد ليس دفاعا شخصيا او استهدافا بعينه , ولكن حفاظا على مؤسسة شيدت اركانها المعوجة في ظروف ...

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