2019/07/17 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / جزائر السهلاني…

بالتأكيد ليس دفاعا شخصيا او استهدافا بعينه , ولكن حفاظا على مؤسسة شيدت اركانها المعوجة في ظروف ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اسئلة كفيلة للاطاحة بأي وزير) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اسئلة كفيلة للاطاحة بأي وزير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).