نائب يطالب عبد المهدي بتشكيل “خلية أزمة وزارية” خاصة بالبصرة

2019/07/17 | 19:34

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بغداد :سومر نيوز

طالب النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، الأربعاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل خلية أزمة من ال...

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