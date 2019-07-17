2019/07/17 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاهد ..



العراق والسعودية يفتتحان منفذ عرعر أمام الحجاج

أفتتح العراق والسعودية منفذ عرعر الحدودي لعبور الدفعة الأولى من

حجاج البر ، وتم الافتتاح بحضور رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة

الشيخ خالد العطية الذي أكد أن منفذ عرعر سيفتتح أمام المعتمرين

العام المقبل وسيكون أيضاً مفتوحاً للتبادل التجاري بين العراق

والسعودية ما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

تقرير : حميد مجيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. العراق والسعودية يفتتحان منفذ عرعر أمام الحجاج) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. العراق والسعودية يفتتحان منفذ عرعر أمام الحجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).