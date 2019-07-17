2019/07/17 | 19:38

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المتحدثة بإسم الخارجية الامريكية : نشعر بالقلق حيال معاملة الاقليات الدينية في السعودية

الاربعاء

17

تموز

2019 :

07:18 pm

38

المتحدثة بإسم الخارجية الامريكية : نشعر بالقلق حيال معاملة الاقليات

الدينية في السعودية

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