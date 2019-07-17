حكومة الاقليم تندد بهجوم اربيل وتتوعد بالرد

2019/07/17 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ نددت حكومة اقليم كردستان يوم الاربعاء 17 تموز 2019، وبشدة بالهجوم الذي اسفر عن مقتل موظف في القنصلية التركية باربيل .واعربت الحكومة خلال بيان، عن احر التعازي لذوي الضحايا، مطمئنة الجميع، بان الجهات المعنية في اقليم كردستان تواصل تحقيقاتها بشكل جدي، للعثور على منفذي الهجوم وتسليمهم للعدالة.

واضاف البيان: ان حكومة الاقليم لن تسمح باي شكل من الاشكال، اي محاولة لزعزعة الامن والاستقرار في اقليم كردستان.

وكانت مدينة اربيل قد شهدت اليوم، هجوما مسلحا اسفر عن مقتل نائب القنصل التركي في اقليم كردستان.

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