تخصيص250 مليون دينار لتأهيل متحف الرمادي

2019/07/17 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن خالد ابو ريشة، الاربعاء، تخصيص مبالغ مالية لإعادة اعمار وتأهيل متحف الرمادي الاثري.وقال ابو ريشة لـ /المعلومة/ إن “وزارة الثقافة خصصت مبلغ 250 مليون دينار لإعادة إعمار وتأهيل متحف الرمادي الاثري الذي تعرض للتدمير والسرقة من قبل عناصر عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على […]

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