ايران تعلن موقفها من حادث أربيل

2019/07/17 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي الاعتداء على أعضاء القنصلية التركية في أربيل شمالي العراق....

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