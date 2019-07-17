العبادي: فساد كبير داخل الحشد الشعبي.. 90 ألف فضائي مسجلين في هيئته

2019/07/17 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشف رئيس الوزراء العراقي السابق #حيدر_العبادي، اليوم الاربعاء، عن وجود #فساد كبير متغلغل داخل #هيئة #الحشد_الشعبي بسبب اختراقها من قبل #الأحزاب_السياسية فيها، معلناً عن وجود 90 ألف […]

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