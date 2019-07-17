2019/07/17 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، عن اعتقال مروج حبوب مخدرة بالجرم المشهود خلال عملية امنية وسط الحلة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارزها في قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت بعد جمع المعلومات الواردة عن شخص يقوم بترويج الأقراص المخدرة ومن ثم التحري عنه ومتابعته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مروج اقراص مخدرة متلبس في بابل وكالة خطوة برس.

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