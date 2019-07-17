English | كوردى

رئاسة إقليم كوردستان: لن نسمح بزعزعة الأمن بإقليم كوردستان


رئاسة إقليم كوردستان: لن نسمح بزعزعة الأمن بإقليم كوردستان
2019/07/17 | 19:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تجري التحقيقات والمتابعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة إقليم كوردستان: لن نسمح بزعزعة الأمن بإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة إقليم كوردستان: لن نسمح بزعزعة الأمن بإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا