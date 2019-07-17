2019/07/17 | 19:47

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الأخبار الدولية

الأربعاء 17 يوليو 2019 | 07:43 مساءً | عدد القراءات : 8

بريطانية: لن يرتفع حجم اجمالي قواتنا في الخليج العربي

متابعة/..قالت السفارة البريطانية في طهران إن حجم اجمالي قوات هذا البلد المتواجدة في الخليج العربي لن تزداد.

وورد على الحساب الشخصي للسفارة المذكورة في موقع تويتر اليوم الاربعاء، في الاشارة الى ماأوردته مذكرة صادرة عن وزارة الدفاع بهذا البلد حول السفن الحربية الجديدة المتوجهة الى الخليج العربي، إن مذكرة وزارة الدفاع البريطانية تظهر أن السفن التي تبحر إلى الخليج العربي ستحل محل سفن أخرى وفقًا لإجراءات التغيير المحددة.



لذلك ، لن يزداد المستوى الإجمالي لقواتنا في المنطقة - على عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام.

وكان وزارة الدفاع البريطانية قد أصدرت بيانا أمس الثلاثاء ورد فيه أن التواجد العسكري البريطاني في الخليج العربي أمر قديم ولاصلة له بالتوترات الاخيرة.

واعتبر البيان: "أن عدد العسكريين البريطانيين في المنطقة يبلغ 1200 شخص وملتزمون بخفض التوتر في الخليج (الفارسي) وصون حرية الملاحة في المنطقة".

ويشار الى ان القوات البريطانية لديها سفينتان واعلنت عن ابحار سفينة ثالثة باتجاه المنطقة.

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