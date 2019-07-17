2019/07/17 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _U0Wy_1G8XA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إكمال مسح ثلاثي الأبعاد في الرقعة النفطية العاشرة بين المثنى وذي قار #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إكمال مسح ثلاثي الأبعاد في الرقعة النفطية العاشرة بين المثنى وذي قار #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).