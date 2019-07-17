ما سبب زحام سيطرة اللج في واسط؟ وقرار المجلس للتخلص منه

2019/07/17 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… عزا مجلس محافظة واسط، الأربعاء، الزخم المروري في سيطرة اللج إلى تشييد السيطرة على أراضي غير تابعة للدولة ورفض الأهالي التوسع على أراضيهم، لافتا الى وجود مقترحين الاول يقضي بشراء الأراضي او نقل السيطرة الى مكان أخر.وقال عضو المجلس غالب الرديني لـ/ المعلومة /، إن “الطريق المشيد عليه سيطرة اللج ضيق […]

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