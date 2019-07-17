تفويج وجبة الحجاج الثالثة من ذوي شهداء وجرحى الحشد في البصرة

2019/07/17 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوجت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، الوجبة الثالثة من حجاج بيت الله الحرام من ذوي شهداء وجرحى الحشد الشعبي في محافظة البصرة.

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