النقل تواصل حملاتها المسائية لإدامة مرآئب العاصمة بغداد

2019/07/17 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص التابعة لوزارة النقل، اليوم الأربعاء، مواصلتها الحملات المسائية لإدامة مرآئب العاصمة للنهوض بالواقع الخدمي للبلاد ".

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