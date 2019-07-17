“حقوق” يطالب بإلغاء حجب مواقع التواصل في الإقليم ويعد إغلاقها انتهاكاً لحرية التعبير

2019/07/17 | 19:59

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، الأربعاء، استمرارها بدفع الرواتب ببطاقة "كي كارد".

وبينت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "العمل ببطاقات الدفع الألكترونية كي كارد لازال نافذا وسـاري المفعول والعمل، بها لن يتو

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الأربعاء، الجامعات بتطبيق قرار فصل الدراسة الصباحية عن المسائية.

وقالت مكتب السهيل في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الاخير "وجهت بتطبيق عدد القرارات التي طرحها ف

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