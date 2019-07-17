اخماد حريق اندلع داخل بستان في ميسان

2019/07/17 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، عن اخماد حريق اندلع داخل بستان في محافظة ميسان.

وقالت المديرية في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه، إنه

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