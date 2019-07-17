2019/07/17 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مشيراً في حديثه ان مختلف الجهات المعنية وبالتعاون مع الجهد الهندسي في فرقة الامام علي القتالية هيئت الاراضي المخصصة للتوزيع مشيراً الى ان المرحلة المقبلة يجب ان توزع هذه الاراضي على المشمولين لينالوا استحقاقهم الدستوري.

وبين الياسري ان الاراضي التي سيتم توزيعها على جميع شرائح المجتمع المشمولة بالقرارات الاتحادية موضحا ان ذوي شهداء الحشد الشعبي والجرحى والصحفيين وغيرهم من الشرائح المشمولة بالتخصيص.

انتهى .



ا .



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف الاشرف يعقد اجتماعاً مع لجنة تخصيص الاراضي للبدء بعملية توزيعها ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف الاشرف يعقد اجتماعاً مع لجنة تخصيص الاراضي للبدء بعملية توزيعها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).