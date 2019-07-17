إعتقال شخص مشترك بعمليات “ارهابية” في سامراء

2019/07/17 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ صلاح الدين… أعلن مصدر امني، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على شخص مشترك بعمليات “ارهابية” في سامراء.وقال المصدر في تصريح، إطلعت عليه وكالة / بدر نيوز/، إن “قوة من اللواء 13 شرطة اتحادية في سامراء إعتقلت شخص بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة تؤكد اشتراكه بالعديد من العمليات الارهابية”، مضيفاً انه “تم تسليمه الى […]

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