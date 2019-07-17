2019/07/17 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخص مشترك بعمليات 'ارهابية' في سامراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخص مشترك بعمليات 'ارهابية' في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).