مسرور بارزاني وجاويش أوغلو يشددان على استقرار المنطقة وحفظ أمنها

2019/07/17 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وخلال الاتصال الهاتفي، أدان الجانبان وبأشد العبارات، حادثة إطلاق النار التي وقعت في اربيل هذا اليوم، وعبرا في الوقت ذاته عن تعاطفهما وتعازيهما لذوي الضحايا.

وشدد الطرفان أيضاً على ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها.

يذكر ان رئاسة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، أدانت بشدة ما اسمته بالفعل الاجرامي الجبان الذي استهدف دبلوماسي تركي ومواطن كوردي وادى لمقتلهما، مشددة على انها لن تسمح بتعقيد امن الاقليم.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لشفق نيوز، انها تدين بشدة الفعل الاجرامي الجبان الذي حصل ظهر اليوم في اربيل واستهدف احد العاملين في القنصلية التركية ومواطنا من الاقليم وادى لمقتلهما وجرح مواطن آخر.

واضاف البيان ان رئاسة الاقليم في الوقت الذي تعرب عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا والتمنيات بسرعة شفاء الجريح ، تجدد التأكيد على انها لن تسمح بتعقيد الوضع الامني في الاقليم، مشددة على استمرار المتابعة والتحقيق للقبض على الجناة لغاية العثور عليهم ومعاقبتهم وفقا للقانون.

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