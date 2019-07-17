2019/07/17 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

كشف قائممقام قضاء الخالدية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، الاربعاء، الشخصية الامنية التي تدير قيادة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تكليف اللواء الركن موسى الاسدي بمهام قيادة عمليات الانبار بدلا عن الفلاحي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تكليف اللواء الركن موسى الاسدي بمهام قيادة عمليات الانبار بدلا عن الفلاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).