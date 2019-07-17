2019/07/17 | 20:09

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ظريف: القيود الأمريكية على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين "غير إنسانية"

قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إن "القيود الأمريكية على

تنقل الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك "غير إنسانية بالأساس" وهي

"بالتأكيد ليست عملا وديا".واتهم ظريف أمريكا بشن "حرب اقتصادية" على المواطنين الإيرانيين "ترقى

إلى حد الإرهاب" و"بمجرد أن تتوقف يمكن أن تعقبها أمور أخرى" لتهدئة

التوتر، حسب "رويترز".

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