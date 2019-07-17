2019/07/17 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت قناة العالم الاخبارية مشاهد خاصة لموقع الهجوم الذي استهدف الدبلوماسيين الأتراك في محافظة أربيل في منطقة كردستان العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو ... مشاهد حصرية لموقع الهجوم على الدبلوماسيين الأتراك في اربيل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو ... مشاهد حصرية لموقع الهجوم على الدبلوماسيين الأتراك في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).