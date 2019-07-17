2019/07/17 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أدان مركز حقوق لدعم حرية التعبير، اليوم الاربعاء، الإجراءات التي قامت بها سلطات إقليم كردستان الخاصة بتعطيل موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عقب حادثة الهجوم على موظفي القنصلية التركية في أربيل، فيما يعد المركز هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير ومخالفاً للدستور العراقي والمواثيق الدولية.واكد في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز حقوق يدين حجب مواقع التواصل الاجتماعي في كردستان بعد مقتل موظف بالقنصلية التركية وكالة خطوة برس.

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