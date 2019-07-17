مجلس واسط يبين سبب زحام سيطرة اللج في المحافظة وقرارهم للتخلص منه

2019/07/17 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ واسط… عزا مجلس محافظة واسط، اليوم الأربعاء، الزخم المروري في سيطرة اللج إلى تشييد السيطرة على أراضي غير تابعة للدولة ورفض الأهالي التوسع على أراضيهم، مشيراً الى وجود مقترحين الأول يقضي بشراء الأراضي او نقل السيطرة الى مكان أخر.وقال عضو المجلس غالب الرديني في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، إن […]

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