الحزب الإسلامي يدين الهجوم على موظفي القنصلية التركية في أربيل

2019/07/17 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددان الحزب الإسلامي العراقي، اليوم الاربعاء، ما وصفه بالحادث الاجرامي الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في أربيل، والذي خلف عدداَ من الضحايا من بينهم نائب القنصل التركي ، ومرافق عراقي ،واصابة آخرين.

وأشار الحزب في تصريح صحفي أصدره بهذا الخصوص وتلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هذا الهجوم الآثم إنما يحاول زعزعة العلاقات العراقية التركية، ويسعى إلى إثارة الفوضى في أرض إقليم كردستان التي تمثل ساحة آمنة للعمل الدبلوماسي” مضيفاً “بأن حماية ضيوف العراق والعاملين على أرضه من كافة الدول هي أولوية وواجب ومسؤولية لا يجب التهاون فيها”.

وفيما طالب “بملاحقة الجناة لينالوا جزاءهم العادل، عبر عن تعازيه ومواساته للبعثة الدبلوماسية التركية بضحايا الهجوم ، وعن امنياته للمصابين بالشفاء العاجل والتام”.

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