2019/07/17 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ادانت لجنة الصداقة البرلمانية العراقية التركية، اليوم الاربعاء، العمل الارهابي الجبان الذي استهدف احد الموظفين الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية في اربيل والذي أودى بحياته وحياة مواطن عراقي وجرح آخر.

قال رئيس اللجنة النائب ظافر العاني في بيان تلقى “ولاشك فان هذا العمل الإرهابي لن ينال من عمق الوشائج والعلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين بل يزيدها تماسكا باعتبار الارهاب عدوا مشتركا ينبغي التعاون من أجل استئصاله وإنهاء وجوده حيثما كان”.

وتابع ان “لجنة الصداقة البرلمانية العراقية التركية اذ تقدم تعازيها الصادقة للشعب التركي ولذوي الضحايا جراء هذا العمل الارهابي الذي يعدُ اعتداء على سيادة العراق وعلى أمن البعثات الدبلوماسية الصديقة العاملة فيه فانها تساند التدابير الأمنية التي تقوم بها السلطات المختصة في بغداد واربيل بالعمل لكل مامن شأنه الوصول الى الجناة حتى ينالوا جزاءهم العادل”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الصداقة البرلمانية العراقية التركية تدين الهجوم على نائب القنصل التركي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الصداقة البرلمانية العراقية التركية تدين الهجوم على نائب القنصل التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).