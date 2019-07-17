التقاعد تؤكد استمرارها بدفع الرواتب ببطاقة “كي كارد”

2019/07/17 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكدت هيأة التقاعد الوطنية، الأربعاء، استمرارها بدفع الرواتب ببطاقة “كي كارد”.

وبينت الهيأة في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، ان “العمل ببطاقات الدفع الألكترونية كي كارد لازال

نافذا وسـاري المفعول والعمل، بها لن يتوقف”، مضيفة ان “ما تقوم به بعض

المصارف من ضغوطات على المتقاعدين ونشر اخبار غير صحيحة عبر مواقع التواصل

الاجتماعي باستبدال بطاقاتهم أمر غير مقبول “.

وتابعت “وفي حال استمرار المصارف

بممارسة الضغوطات على المتقاعدين لغرض استبدال البطاقات بصورة عشوائية سيتم اتخاذ

الإجراءات القانونية بحقها بضمنها إيقاف وإلغاء التعامل معها”.

واردفت “وفي حال قررت هيأة

التقاعد الوطنية استبدال تلك البطاقات سيتم ذلك بالتنسيق مع المصارف المتعاقدة مع

الهياة وفق جداول زمنية تقررها الهيأة

فقط”.

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