بارزاني وتشاويش أوغلو يبحثان هجوم أربيل ويعدانه

2019/07/17 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}أكد كل من رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ووزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي، على الحاجة لحماية أمن واستقرار المنطقة.

وذكر بيان، لمكتب رئيس حكومة إقليم كردستان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، انه بارزاني وتشاووش أوغلو "استنكرا خلال الاتصال الهاتفي "بشدة الحادث {التخريبي} الذي وقع اليوم في أربيل، وأعربا عن تعازيهما وتضامنهما مع ذوي الضحايا".وأكد الجانبان "على الحاجة لحماية أمن واستقرار المنطقة".



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