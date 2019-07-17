ادارة الشرطة تؤمن مستقبل فريقها الكروي بالتعاقد مع كوكبة من نجوم منتخبنا الناشئ

2019/07/17 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أبرمت الهيئة الأدارية لنادي الشرطة الرياضي، اجراءات التعاقد مع كوكبة من نجوم وشبان القيثارة ممن تألقوا وحققوا لقب دوري الاشبال مع القيثارة الخضراء هذا الموسم وكذلك التألق الأخير لهم مع منتخبنا الوطني للناشئين في بطولة غرب اسيا ليدفع بأدارة الأخضر ضمان مستقبل فريقها الكروي من خلال ابرام الصفقات وتوقيع اللاعبين على عقد مع […]

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