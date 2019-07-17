2019/07/17 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، دعوته الى شمول الملاكات الادارية والساندة ضمن ذوي المهنة الصحية بزيادة المخصصات ورفع التسكين عنهم .وقال المحمداوي في بيان وتلقته وكالة صدى الاعلام” طالبنا مرارا وتكرار بشمول الملاكات الادارية والساندة في وزارة الصحة بزيادة المخصصات المالية لهذه الملاكات الادارية ورفع التسكين عن درجاتهم الوظيفية، فضلا عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحمداوي يجدد دعوته لشمول الملاكات الادارية والساندة في وزارة الصحة لزيادة المخصصات ورفع التسكين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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